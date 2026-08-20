تعود معرفتي وصلتي بالشيخ الحافظ لكتاب الله الزين إلى 25 عامًا خلون من عمر الزمان.. طيلة هذه السنوات لم نجد شيخ الزين إلا بذات لحظات وساعات وسنوات معرفتنا الأولى به..

■ هو ذاته شيخ الزين الذي زيّن سَمْتَه الظاهر وداخله الباطن جميل التلاوة ودوام وطول المؤانسة والمدارسة لكتاب الله الذي يُجلّي سويداء متعهديه فتُشرق وجوههم نورًا وضياءً يُعاش ولا يُحكى..

■ طيلة سنوات معرفتنا نشهد بما عايشنا وعرفنا شيخ الزين.. أكرمنا الله بأن نكون شهودًا على بداية رحلته المباركة بمسجد السيدة سنهوري ومنها إلى التحليق بصوته الرخيم في كل أرجاء المعمورة وأركانها..

■ جمعتنا مع شيخ الزين حلقات ومناسبات ومنها أمسية إفطار رمضاني مبارك قبل سنوات بالساحة الشرقية لبرج الاتصالات حشد لها الأخ العزيز يوسف محمد الحسن كوكبة من أقمار الدعوة وحفظة كتاب الله منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. وأحمد الله كثيرًا أن جمعنا في تلك الجلسة بصحبة شيخ الزين الأخ الحافظ لكتاب الله المغفور له بإذن الله الشيخ نورين رحمةٌ من الله عليه ورضوان والأخ الراحل حمدي سليمان طيب الله ثراه..

■ هؤلاء هم إخوان وأحباب وصحاب شيخ الزين الذين يتحلقون حوله ويأنسون به ومعه في الحل والترحال.

■ التقيت شيخ الزين قبل أيام بمسجد السيدة سنهوري بعد سنواتٍ من فراقه جسدًا لأنه باقٍ في دواخلنا بجميل التلاوة ونداوة صوته الذي ألِفه وأحبه الملايين من المستمعين والقارئين للقرآن الكريم في الأنفس والآفاق.

■ حفظ الله شيخ الزين من قالة السوء والمشائين بين الناس بالنميمة وساقط القول.

■ أخي الشيخ الزين،

■ لن يضروك إلا أذى.

■ ستبقى في دواخلنا كما كنت في دواخل أحبابٍ لك وصحاب مضوا إلى الله وهم يشهدون لك بصدق المسعى وسلامة الطوية.

■ تقبّل اللهُ مني وكفَّ عنك أذى الحاقدين والمشائين بين الناس بالأذى وسوء النية.

■ حفظك اللهُ في الحل والترحال.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد