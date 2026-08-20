الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 11:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يحلق سعر البتكوين (BTCUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى مستوى المقاومة 71,500$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا