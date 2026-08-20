سعر البيتكوين يتجاوز 71 ألف دولار مع تحسن ظروف السيولة

واصلت عملة البيتكوين (BTC) مكاسبها، مقتربة من مستوى 72 ألف دولار في وقت كتابة التقرير يوم الخميس، مع استمرار أسواق العملات المشفرة في الترحيب بقرار وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون. وأسهمت الخطوة في تحسين معنويات السوق وظروف السيولة بشكل حاد، وساعدت على إطلاق موجة من تصفية مراكز البيع على المكشوف، كما وفرت محفزاً إيجابياً لسوق العملات المشفرة بشكل عام.

تحسن ظروف السيولة يطلق موجة تصفية للمراكز المدينة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستضاعف حجم بعض عمليات إعادة الشراء التي تستهدف دعم السيولة في سوق سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وأفادت رويترز بأن وزارة الخزانة سترفع عمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة في السندات الاسمية طويلة الأجل ذات القسائم من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.

وأشارت زيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة إلى تحسن ظروف السيولة، وخففت المخاوف بشأن السيولة، وعززت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

كما ساهمت الخطوة في إطلاق موجة من تصفية مراكز البيع على المكشوف في سوق العملات المشفرة، إذ قفزت بيتكوين بأكثر من 7%، لتصل إلى أعلى مستوى يومي عند 70 ألف دولار يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات التصفية من كوين غلاس (CoinGlass) تصفية مراكز 172,642 متداولاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي يقارب 3 مليارات دولار في سوق العملات المشفرة.

وشهدت بيتكوين اختلالاً حاداً في مراكز المتداولين، إذ شكلت مراكز البيع على المكشوف 96.6% من إجمالي المراكز. وأسهم تكدس هذه المراكز في إطلاق موجة حادة من تصفية مراكز البيع على المكشوف، مع تجاوز إجمالي عمليات التصفية على بيتكوين 1.45 مليار دولار.

ويمثل ذلك أكبر موجة تصفية في يوم واحد منذ 10 أكتوبر، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

تزايد الطلب المؤسسي

أظهرت بيانات سوسو فاليو (SoSoValue) أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين سجلت تدفقات بلغت 517.19 مليون دولار يوم الأربعاء، وهي أكبر تدفقات يومية منذ أوائل مايو.

ويعكس تجدد اهتمام المؤسسات الاستثمارية زيادة الطلب على بيتكوين، ويدعم التوقعات بشأن مسار سعرها.