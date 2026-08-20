الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 01:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 1.3630، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

 

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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