سعر البتكوين (BTCUSD) يصل لآخر مستهدفاتنا السعرية – توقعات اليوم – 20-08-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة مكاسب حادة وسريعة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، قادته إلى الوصول لمستوى المقاومة 70,000$، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من قوة المسار الصاعد.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار قوة الزخم الشرائي المحيط بالسعر ويدعم فرص مواصلة مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.