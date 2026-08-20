الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يصل لآخر مستهدفاتنا السعرية – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يصل لآخر مستهدفاتنا السعرية – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 01:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة مكاسب حادة وسريعة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، قادته إلى الوصول لمستوى المقاومة 70,000$، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من قوة المسار الصاعد.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار قوة الزخم الشرائي المحيط بالسعر ويدعم فرص مواصلة مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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