سعر سهم كويست دياجنوستكس (DGX) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-08-2026

قفز سعر سهم كويست دياجنوستكس Quest Diagnostics Incorporated (DGX) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 229.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 250.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد