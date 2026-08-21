الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 21-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 21-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-21 02:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.21

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.8000، ليستسلم الزوج للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير شديدة الانحدار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها لينذر بالمزيد من الهبوط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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