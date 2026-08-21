سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 21-08-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.8000، ليستسلم الزوج للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير شديدة الانحدار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها لينذر بالمزيد من الهبوط.