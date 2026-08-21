سعر النفط الخام أمام تصحيح محتمل مع بقاء الدعم الفني – توقعات اليوم – 21-08-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي لا تتناسب مع حركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي قد يفرض بعض الضغوط المؤقتة على حركة السعر.

وفي المقابل لا يزال الدعم الإيجابي قائمًا نتيجة تداول النفط أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.