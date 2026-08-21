الاقتصاد

سعر النفط الخام أمام تصحيح محتمل مع بقاء الدعم الفني – توقعات اليوم – 21-08-2026

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سعر النفط الخام أمام تصحيح محتمل مع بقاء الدعم الفني – توقعات اليوم – 21-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-21 01:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.21

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي لا تتناسب مع حركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي قد يفرض بعض الضغوط المؤقتة على حركة السعر.

وفي المقابل لا يزال الدعم الإيجابي قائمًا نتيجة تداول النفط أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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