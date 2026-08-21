وول ستريت تغلق على خسائر حادة بعد فشل تدخل الخزانة الأمريكية في تهدئة سوق السندات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض حاد يوم الخميس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما أثارت النتائج المخيبة للآمال لشركة وول مارت، إحدى أبرز شركات قطاع التجزئة، قلق المستثمرين بشأن قطاع المستهلكين، كما أدى صعود أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وفي ختام الجلسة، هبط داو جونز بنسبة 1.3% أو 704 نقاط إلى 52769 نقطة، كما انخفض إس آند بي 500 بنسبة 0.8% أو 66 نقطة إلى 7641 نقطة، في حين انخفض ناسداك بنسبة 1% أو 264 نقطة إلى 26067 نقطة.

وتراجعت أسهم وول مارت بشكل حاد بعد أن جاءت مبيعات المتاجر المماثلة الفصلية دون توقعات وول ستريت، في ظل لجوء المتسوقين إلى تقليص إنفاقهم مع ارتفاع أسعار البنزين. وأدى التقرير إلى الضغط على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 لأسهم السلع الاستهلاكية الأساسية وستاندرد آند بورز 500 للسلع الاستهلاكية التقديرية.

كما تراجعت أسهم شركات التجزئة المنافسة، مثل كوستكو ودولار تري وألبرتسونز، متأثرة بانخفاض سهم وول مارت.

سوق السندات ينذر بالمخاطر

سلط محللون الضوء على الضغوط التي يفرضها ارتفاع عوائد السندات على الأسهم. وكانت مؤشرات وول ستريت قد ارتفعت يوم الأربعاء بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستنفق أكثر من ضعف المبلغ المتوقع لإعادة شراء السندات، في محاولة لتهدئة الارتفاع الأخير في عوائدها. لكن الأسهم تراجعت يوم الخميس مع عودة العوائد إلى الارتفاع.

وتراجعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا و10 أعوام لفترة وجيزة بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه قد يزيد مجددًا حجم سندات الخزانة التي ستعيد الحكومة شراءها. إلا أن العوائد استأنفت اتجاهها الصعودي.

النفط يرفع أسهم الطاقة ويزيد الضغوط على قطاعات المستهلكين

كان قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من بين أكبر العوامل الضاغطة على المؤشر القياسي، مع وجود شركات ضخمة مثل أمازون وتسلا ضمن الأسهم ذات التأثير الأكبر على نقاط المؤشر. وشملت أكبر الأسهم تراجعًا من حيث النسبة مجموعة رويال كاريبيان وشركة كارنيفال، اللتين تتأثران بأسعار الوقود.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة في ستاندرد آند بورز 500، مع صعود أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، بفعل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. كما تفوقت أسهم قطاع العقارات في الأداء.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل ستراتيجي وشركة تشغيل منصات تداول العملات المشفرة كوينبيس غلوبال، وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى إقرار قانون متعلق بالعملات المشفرة.

وتخلت شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا عن جزء كبير من مكاسبها المسجلة يوم الأربعاء، عندما قفز سهمها بنحو 177%.