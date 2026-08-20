شكرا لقرائتكم خبر عن الإيثريوم يقفز 11% مع دفع ترامب للكونجرس لإقرار قانون العملات المشفرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل إقبال واسع النطاق في الأسواق ومشتريات فنية من المستثمرين بعد اجتماع عقده ترامب مع مسؤولين بهدف حث الكونجرس الأمريكي للموافقة على قانون كلاريتي لتنظيم سوق العملات المشفرة.

وعلى صعيد التداولات، قفز سعر الإيثريوم في تمام الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 10.9% إلى 2318 دولار.

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً إلى إمكانية تنظيم منصة Hyperliquid، وهي بورصة لامركزية اكتسبت شعبية متزايدة بين المتداولين باعتبارها منصة رئيسية لتداول العقود الآجلة الدائمة. وارتفع رمز Hyperliquid بنحو 25% خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لبيانات CoinGecko.

وساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدوره في تعزيز التداول على صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)، إذ تجاوز حجم التداول فيه 4.5 مرة متوسطه خلال 30 يوماً حتى قبل ظهور الأخبار المتعلقة بـHyperliquid. كما ارتفع مؤشر BVIV، الذي يقيس تقلبات بيتكوين وفقاً لـVolmex Labs، إلى أكثر من 40 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 35.5 نقطة يوم الجمعة.

وجاء انخفاض عوائد سندات الخزانة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن زيادة كبيرة في عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 20 و30 عاماً، وهو ما دفع العوائد إلى الهبوط بشكل ملحوظ. ويرى تشارلي هايوارد، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى RootstockCollective، أن انخفاض العوائد يزيد من جاذبية الأصول مرتفعة المخاطر، مثل بيتكوين، أمام المستثمرين.

تلاقي العوامل الاقتصادية والسياسات الداعمة للعملات المشفرة

قال ماكس ستودلاين، رئيس الشراكات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى Sygnum، إن صعود بيتكوين يعكس تزامن عوامل اقتصادية كلية مع محفزات مرتبطة بالسياسات الأمريكية.

وأوضح أن قرار وزارة الخزانة مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل يستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بارتفاع العوائد طويلة الأجل، في ظل زيادة تكاليف الاقتراض نتيجة المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي، إلى جانب التأثير المحتمل لإصدارات الديون الضخمة من شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على سوق السندات.

من جانبه، قال جيفري كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، إن إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم الدعم في الجزء الأطول أجلاً من منحنى الدين يمثل تحديداً نوع التطورات التي تستفيد منها بيتكوين.

وأضاف كندريك أن المستثمرين ينبغي أن يستعدوا لتحرك بيتكوين نحو 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2026.

وفي الوقت نفسه، أدت القفزات الحادة في أسعار العملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة إلى موجة كبيرة من تصفية مراكز البيع على المكشوف. وقال توماس لي، الشريك المؤسس ورئيس الأبحاث في Fundstrat، إن التحركات القوية في السوق خلال اليومين الماضيين تسببت في ثاني أكبر موجة تصفية لمراكز البيع على المكشوف في تاريخ سوق العملات المشفرة.

كما دفعت هذه التحركات عملة إيثر إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، بعدما ارتفعت بنحو 19% خلال الأيام السبعة الماضية لتصل إلى حوالي 2,251 دولاراً، وفقاً لبيانات CoinGecko.

وكانت بيتكوين قد تحركت خلال الأسابيع الستة السابقة داخل نطاق ضيق نسبياً، بين مستوى دعم عند نحو 62 ألف دولار ومستوى مقاومة عند حوالي 66 ألف دولار. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى Trade Nation، إن هذا التحرك المحدود أصبح مصدر إحباط للمتداولين، خصوصاً مع انخفاض تقلبات العملة رغم أن سعرها كان قد تراجع فعلياً إلى نحو نصف أعلى مستوى تاريخي سجلته في أكتوبر الماضي.

ويشير التحول الأخير إلى أن تراجع عوائد السندات، وتوجه الإدارة الأمريكية نحو دعم إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للعملات المشفرة، وتصريحات ترامب بشأن منصات التداول، إلى جانب موجة تغطية مراكز البيع على المكشوف، اجتمعت لتمنح سوق العملات الرقمية دفعة قوية بعد فترة طويلة من التداول داخل نطاقات ضيقة.