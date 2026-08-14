تزايد الحديث عن موت العملات الرقمية: هل يمثل الخوف فرصة للشراء؟

تزايدت حالة التشاؤم في سوق العملات الرقمية مع استمرار ضعف الأسعار، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 1.1% إلى 2.17 تريليون دولار.

وبالتزامن، انتشر الحديث مجددا عن موت العملات الرقمية عبر المنصات الاجتماعية ابرزها X وReddit وTelegram.

بحسب منصة “Santiment”، فإن تزايد كلمات مثل «ميت» و«انتهى» و«يحتضر» يعكس ارتفاع الخوف بين المتداولين، وقد يظهر هذا النوع من الخطاب عندما يفقد المستثمرون ثقتهم ويعتقدون أن الضعف الحالي سيستمر.

لكن هذه الحالة قد تحمل إشارة معاكسة.

اذ وعندما يصل التشاؤم إلى مستويات مرتفعة، قد يبدأ المستثمرون الكبار في التجميع بينما يواصل صغار المتداولين البيع.

وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد المحافظ التي تمتلك 10,000 بيتكوين أو أكثر إلى 90 محفظة، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر، بزيادة ست محافظ خلال آخر ثمانية أسابيع.

ويرى بعض المحللين أن موجات الخوف الشديد ظهرت في السابق بالقرب من قيعان السوق، لكن ذلك لا يعني أن البيتكوين قد وصل بالفعل إلى القاع.

مع بقاء سعر بيتكوين قرب 63,000 دولار، فإن تراجع المعنويات يستحق المتابعة، خصوصا إذا تزامن مع ثبات مستويات الدعم واستمرار تراكم كبار المستثمرين.

في هذه الحالة، قد يتحول الخوف الشديد من عامل سلبي إلى إشارة محتملة لفرصة استثمارية.

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