شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بدعم من ارتفاع النفط وآمال اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي إلى قرب أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الخميس، في الوقت الذي صعدت فيه عوائد السندات الكندية، وسط تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين كندا والولايات المتحدة.

وسجل الدولار الكندي ارتفاعاً بنسبة 0.1% إلى 1.3790 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 72.52 سنتاً أمريكياً، بعدما لامس خلال التعاملات مستوى 1.3757، وهو أقوى مستوى له منذ 21 مايو.

وقال دارين ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Vantry Capital، إن ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع، بفعل المخاوف المتعلقة بتزايد الدين الحكومي الأمريكي، كانا العاملين الرئيسيين وراء دعم العملة الكندية.

ارتفاع النفط وضعف الدولار يدعمان العملة الكندية

استفاد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط، باعتبار أن النفط يمثل إحدى أهم صادرات كندا، ما يعزز تدفقات الإيرادات المرتبطة بالتجارة الخارجية ويدعم العملة المحلية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2% إلى 87.50 دولاراً للبرميل، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تدعم إيران.

وفي المقابل، لا يزال الدولار الأمريكي يواجه ضغوطاً نتيجة المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي الأمريكي، بعدما تجاوز إجمالي الدين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

ورغم أن الدولار الأمريكي ارتفع بشكل طفيف أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، فإنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، بعد أن تعرض لضغوط في الجلسة السابقة إثر تحرك وزارة الخزانة لتهدئة عمليات البيع في سوق السندات الأمريكية.

وتوفر هذه التطورات بيئة داعمة للدولار الكندي، الذي يستفيد في الوقت نفسه من ارتباط الاقتصاد الكندي القوي بقطاع الطاقة ومن تراجع الدولار الأمريكي.

مفاوضات التجارة الكندية الأمريكية تحت أنظار المستثمرين

في الجانب التجاري، يترقب المستثمرون نتائج الاجتماعات بين كبار المفاوضين التجاريين من كندا والولايات المتحدة في واشنطن، والتي دخلت يومها الثاني الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن أن يخفف من الرسوم الجمركية والرسوم الانتقامية المفروضة بين البلدين على مدى الأشهر الماضية.

وقال ريتشاردسون إن هناك قدراً من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الأسواق أصبحت تشعر ببعض الإرهاق من ملف التجارة، بعد أشهر من المفاوضات والتوترات الجمركية.

ويُنظر إلى أي اتفاق تجاري محتمل باعتباره عاملاً إيجابياً للدولار الكندي، خصوصاً أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لكندا، وبالتالي فإن تخفيف الرسوم الجمركية يمكن أن يدعم الصادرات والنشاط الاقتصادي الكندي.

في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الكندية على مختلف آجال الاستحقاق، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية. وصعد عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 5.8 نقطة أساس إلى 3.752%، بعدما بلغ في وقت سابق 3.760%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024.

وخلال الشهر الماضي تقريباً، ارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 19 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة بين عوائد السندات السيادية لدول مجموعة السبع، في ظل ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد المحلي بعد بداية ضعيفة للعام.

وتترقب الأسواق أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر يونيو المقرر صدورها الجمعة، والتي قد تقدم مؤشرات إضافية على قوة الاقتصاد المحلي. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وبذلك، يستفيد الدولار الكندي حالياً من ثلاثة عوامل رئيسية: ارتفاع أسعار النفط، وضعف الدولار الأمريكي بفعل المخاوف المتعلقة بالدين الأمريكي، وتزايد الآمال بإبرام اتفاق تجاري بين أوتاوا وواشنطن. لكن استمرار صعود العملة سيظل مرتبطاً أيضاً بتطورات المفاوضات التجارية وأداء الاقتصاد الكندي خلال الفترة المقبلة.