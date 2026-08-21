تحذير من مواقع AML مزيفة تستهدف محافظ العملات الرقمية

حذرت شركة الأمن السيبراني “Malwarebytes” من انتشار مواقع مزيفة تدّعي تقديم خدمات فحص مكافحة غسل الأموال (AML) للعملات الرقمية، لكنها في الواقع تهدف إلى خداع المستخدمين ودفعهم إلى الموافقة على معاملات قد تؤدي إلى سرقة أصولهم.

وتحاكي بعض هذه المواقع خدمات حقيقية مثل “AMLBot”، بينما تستخدم أخرى أسماء عامة مثل «AML Check».

كيف تعمل هذه الخدعة؟

خدمات فحص AML الحقيقية تعتمد عادة على عنوان المحفظة العام للتحقق من سجل معاملاتها ومعرفة ارتباطها المحتمل بعمليات اختراق أو احتيال أو جهات خاضعة للعقوبات.

أما المواقع المزيفة فتطلب من المستخدم ربط محفظته، ثم تعرض عملية فحص وهمية ونتائج مزعومة.

وفي إحدى الحالات، طلب الموقع من المستخدم إضافة مبلغ صغير لتغطية رسوم الفحص قبل إظهار نتيجة «Clean, Low Risk».

وتؤكد “Malwarebytes” أن طلب ربط المحفظة بدلا من الاكتفاء بإدخال عنوانها العام يمثل علامة تحذيرية واضحة.

ربط المحفظة وحده لا يعني أن المحتال يستطيع سرقة الأموال مباشرة، لكنه يكشف عنوانها وأصولها، وقد يسمح للمحتال بإنشاء معاملة تنتظر موافقة المستخدم.

كيف تحمي نفسك؟

فحص AML الحقيقي لا يحتاج عادة إلى ربط المحفظة؛ يكفي إدخال العنوان العام.

لا توافق على أي معاملة أو توقيع غير واضح الهدف.

لا تدخل عبارة الاسترداد أو المفتاح الخاص في أي موقع.

إذا وافقت على صلاحيات مشبوهة، قم بإلغائها فورا.

إذا أدخلت عبارة الاسترداد أو المفتاح الخاص، تعامل مع المحفظة على أنها مخترقة وانقل أصولك إلى محفظة جديدة.

وتحذر “Malwarebytes” من أن معاملات العملات الرقمية لا يمكن عكسها في الغالب بعد تأكيدها، لذلك فإن سرعة التصرف مهمة جدا عند الاشتباه بعملية احتيال.

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