بعد ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 12%: هل يقترب من 80 ألف دولار؟

سجل سعر البيتكوين ارتفاع قوي خلال الفترة الأخيرة، متجاوزا مستويات 70,000 دولار بعد أسابيع من التحرك العرضي.

وتحسن الهيكل الفني على المدى القصير بشكل واضح، لكن السعر يواجه الآن منطقة مقاومة مهمة قد تحدد ما إذا كان الصعود بداية لتعاف أكبر أم مجرد اختراق مؤقت.

الإطار اليومي:

تمكنت عملة البيتكوين من الارتداد من منطقة 60,000–62,000 دولار، قبل أن يخترق خط الاتجاه الهابط الذي كان يحد من محاولات التعافي خلال الأشهر الماضية.

كما تجاوز سعر العملة مستوى 66,500 دولار، وهو تطور فني مهم يحول هذا المستوى من مقاومة إلى منطقة دعم محتملة.

الاختبار الأهم حاليا يقع بين 72,000 و74,000 دولار.

اختراق هذه المنطقة والثبات فوقها قد يفتح الطريق أمام استهداف 80,000–82,000 دولار.

في المقابل، يمثل مستوى 66,500 دولار أهم دعم قصير الأجل.

والعودة والإغلاق دونه قد تعني أن الاختراق كان زائفا، وتزيد احتمالات عودة السعر إلى منطقة 60,000 دولار.

الإطار الزمني لـ 4 ساعات

يظهر الرسم البياني لـ 4 ساعات اختراق واضح لنموذج الضغط الذي تشكل منذ يوليو، حيث تجاوز سعر البيتكوين خط الاتجاه الهابط ومنطقة 66,000 –67,000 دولار قبل أن يتسارع نحو 70,000 دولار.

وتبقى منطقة 66,000–67,000 دولار هي المحور الرئيسي للحركة الحالية.

وأي تراجع لإعادة اختبارها لا يُعد سلبيا بالضرورة، بل قد يكون إيجابيا إذا نجح السعر في الارتداد منها وتحويلها إلى دعم.

نشاط المتداولين الكبار:

تُظهر بيانات العقود الآجلة نشاط ملحوظ من أصحاب الأوامر الكبيرة بالتزامن مع صعود سعر البيتكوين من منطقة 60,000 دولار نحو 70,000 دولار.

وفي المقابل، لا يظهر في الارتفاع الحالي نفس مستوى هيمنة أوامر المتداولين الأفراد الذي ظهر خلال بعض التحركات السابقة، ما يعطي الحركة الحالية دعم إضافي، رغم أن البيانات لا تحدد بشكل واضح ما إذا كانت مراكز كبار المتداولين شراء أم بيع.

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