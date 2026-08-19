تصفية أكثر من مليار دولار مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له منذ شهرين

بعد أسابيع من التحرك العرضي دون اتجاه واضح، شهد سوق العملات الرقمية أخيرا حركة قوية، بقيادة البيتكوين التي ارتفعت إلى أكثر من 69,000 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو.

وكانت عملة البيتكوين قد تراجعت إلى ما دون 63,000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يستعيد سعر العملة مستوى 63,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع ظهرت مؤشرات على التعافي، قبل أن يتسارع الصعود اليوم بشكل لافت.

ولم يقتصر الارتفاع على سعر البيتكوين، إذ تجاوز سعر الإيثيريوم مستوى 2000 دولار للمرة الأولى منذ أشهر، ووصل إلى نحو 2100 دولار، بينما تمكنت XRP من استعادة مستوى 1 دولار بعد تراجعها دونه عدة مرات الأسبوع الماضي.

تصفية بأكثر من مليار دولار:

أدى الصعود السريع إلى موجة واسعة من تصفية مراكز التداول بالرافعة المالية.

ووفقا لبيانات “CoinGlass”، تمت تصفية مراكز بقيمة نحو 1.2 مليار دولار خلال ساعة واحدة فقط.

وجاءت معظم التصفية من مراكز البيع (Short)، التي بلغت خسائرها نحو 1.14 مليار دولار، في انعكاس واضح للضغط الذي تعرض له المتداولون الذين راهنوا على استمرار هبوط السوق.

وسجلت عملة البيتكوين والإيثيريوم أكبر عمليات التصفية، بقيمة تقارب 680 مليون دولار و425 مليون دولار على التوالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاختراق السريع لمستويات المقاومة أدى إلى خروج جماعي للمتداولين أصحاب المراكز القصيرة، ما قد يزيد من قوة الحركة الصعودية على المدى القصير.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يحقق 8 من 12 إشارة استسلام: هل اقترب القاع؟

منصة “Bybit” تمنع خسائر محتملة بأكثر من 700 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026: التفاصيل

