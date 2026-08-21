النفط يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي مع تقييم آفاق الحرب في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات يوم الخميس، بينما يقيّم المستثمرون آفاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 25 سنتًا، أو 0.3%، إلى 91.87 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) تسليم سبتمبر بمقدار سنتين إلى 85.81 دولارًا للبرميل. فيما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا، تسليم أكتوبر، بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، إلى 84.53 دولارًا للبرميل.

وحقق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر في وقت لاحق يوم الخميس.

كانت الإمارات قد أعلنت تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر، تسليط الضوء على العلاقات المتوترة بين الدولة الخليجية العربية الرئيسية المنتجة للنفط وإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الثلاثاء إنه لا تجري أي محادثات مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح. لكن إيران قالت إن الممر المائي لا يزال مغلقًا.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مع تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود إشارات واضحة بشأن إعادة فتحه، بعد الحصار الذي فُرض خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

فقد كشفت البيانات عن زيادة مخزونات النفط الخام بمقدار 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.