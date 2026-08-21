منصة X تدرس استخدام العملات الرقمية المستقرة لدفع مكافآت صناع المحتوى

تجري منصة X محادثات حول استخدام العملات الرقمية المستقرة، مثل USDC، لدفع مكافآت صناع المحتوى، بالتزامن مع استعدادها لاستبدال برنامج “Revenue Sharing” بنظام جديد لمكافآت المحتوى الأصلي.

وبحسب تقرير “CoinDesk”، لا تزال المناقشات في مراحلها الحالية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استخدام العملات المستقرة في المدفوعات.

نظام جديد لمكافآت المحتوى:

أعلنت منصة X في وقت سابق من أغسطس إيقاف التسجيل الجديد في برنامج “Revenue Sharing”، وإطلاق “Original Content Rewards Program”.

وسيحصل صناع المحتوى المؤهلون على مكافآت بناء على التفاعل مع المحتوى الأصلي، مع اشتراط امتلاك 500 متابع موثق و500 ألف ظهور من مستخدمين موثقين خلال آخر 90 يوم، إلى جانب الاشتراك في إحدى خطط X Premium والحفاظ على حساب بحالة جيدة.

وسيستمر المشاركون الحاليون في برنامج “Revenue Sharing” بالحصول على أرباحهم حتى 7 سبتمبر، بينما تبدأ طلبات الانضمام إلى النظام الجديد في 8 سبتمبر، على أن تُصرف أول دفعة في 25 سبتمبر.

خطوة ضمن توسع X في المدفوعات:

يأتي اهتمام X بالعملات المستقرة بالتزامن مع توسعها في الخدمات المالية عبر “X Money”، الذي بدأ إطلاقه تدريجيا للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وتتيح الخدمة حاليا الاحتفاظ بأرصدة بالدولار، وتحويل الأموال بشكل فوري بين المستخدمين، واستقبال الإيداعات المباشرة، إضافة إلى بطاقة خصم من “فيزا”.

ورغم أن “X Money” لا تدعم العملات الرقمية أو العملات المستقرة حاليا، فإن استخدامها مستقبلا في دفع مكافآت صناع المحتوى قد يمثل خطوة إضافية نحو دمج المدفوعات الرقمية داخل منظومة X، خصوصا مع تجاوز القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة 300 مليار دولار.

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