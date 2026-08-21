الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 21-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البتكوين (BTCUSD) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 21-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 21-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-21 01:16 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.21

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة 71,500 دولار، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

 

وجاء هذا الصعود رغم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، ليبدأ السعر في تصريف جانب من هذا التشبع دون أن ينعكس ذلك على حركة السعر، في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الصاعد واستمرار الضغط الإيجابي المحيط بالسعر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا