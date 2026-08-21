سعر البتكوين (BTCUSD) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 21-08-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة 71,500 دولار، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

وجاء هذا الصعود رغم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، ليبدأ السعر في تصريف جانب من هذا التشبع دون أن ينعكس ذلك على حركة السعر، في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الصاعد واستمرار الضغط الإيجابي المحيط بالسعر.