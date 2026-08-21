شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •اليورو يتحرك صعودًا صوب أعلى مستوياته في 3 أشهر

•الدولار الأمريكي يستأنف خسائره مقابل سلة من العملات

•بيسنت: من المتوقع زيادة عمليات إعادة شراء السندات

•الأسواق تنتظر بيانات القطاعات الرئيسية في أوروبا



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا من ملامسة أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ،على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في سوق سندات الولايات المتحدة لكبح جماح عوائد السندات طويلة الأجل.



من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل ،يترقب المستثمرون في أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية في أوروبا لشهر أغسطس.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.1701$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1678$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1676$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1710 دولار.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.2% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع عقب تصريحات جديدة لوزير الخزانة الأمريكي ،سكوت بيسنت، أكد خلالها استعداد الوزارة لزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية، في إطار جهودها لدعم السيولة وتهدئة الاضطرابات في سوق الدين.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل خلال الربع القادم لتصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.



الفائدة الأوروبية

•وسط صعود أسعار النفط العالمية ،تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر حاليًا فوق 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال شهر أغسطس ،بما سيوفر أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من هذا العام.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا أكثر عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية فى سبتمبر ،ما يعزز من مكاسب اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي يعزز اتجاهه الصاعد بعد تصريف التشبع الشرائي – توقعات اليوم – 21-08-2026