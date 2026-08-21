سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-08-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعده على التماسك المؤقت حاول خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ليستعد الزوج حالياً بكسر مستوى الدعم 1.3775، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة.

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.