سعر الدولار مقابل الين يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 21-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تعويض جزء كبير من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه أدى هذا الارتفاع إلى وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي فيها، وهو ما يزيد من الضغط السلبي حول الزوج ويهدد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة بعد اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.