الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول اختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 21-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول اختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 21-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-21 01:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.21

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة 1.3630، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من صعود الزوج على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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