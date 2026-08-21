سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول اختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 21-08-2026

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة 1.3630، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من صعود الزوج على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.