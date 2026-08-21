شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينتعش بعد بيانات تضخم مرتفع فى اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف خسائره مقابل سلة من العملات

•بيسنت يلمح إلى المزيد من التدخل في سوق السندات

•تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر



ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، لينتعش مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيدًا من خسائر العملة الأمريكية بعدما لمح وزير الخزانة "سكوت بيسنت" إلى المزيد من التدخل في سوق سندات الولايات المتحدة.



أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو ،تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو ، موضحًا تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ، الأمر الذي يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى ( 158.87¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.04¥)، و سجل أعلى مستوى عند (159.13¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار،بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 158.03 ينات ،وتحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع عقب تصريحات جديدة لوزير الخزانة الأمريكي ،سكوت بيسنت، أكد خلالها استعداد الوزارة لزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية، في إطار جهودها لدعم السيولة وتهدئة الاضطرابات في سوق الدين.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل خلال الربع القادم لتصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.



التضخم الأساسي في اليابان

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 1.8% فى يوليو،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.6% في يونيو.



ورغم ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان ، لكنه ظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى أن الشركات لم تُحمّل الأسر بعدُ ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل فعّال.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر من 77% إلى 82%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": قد يفقد الين الياباني جزءًا من مكاسبه الحالية مقابل الدولار الأمريكي، إذا تجاهل سوق السندات تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، واستأنفت العوائد طويلة الأجل مسارها الصعودي.



نظرة فنية

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