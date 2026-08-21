سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-08-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اختراق مستوى المقاومة 2,350$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.