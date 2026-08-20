سعر AbbVie (ABBV) يخترق هدفنا السابق – توقعات اليوم – 20-08-2026

مدد سعر سهم AbbVie (ABBV) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 261.65$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 261.65$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 275.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد