سماسكو السعودية تقرر توزيع 60 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول 2026

قرر مجلس إدارة شركة الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026م، بواقع 0.15 ريال للسهم بما يمثل 15% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة التوزيعات 60 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 400 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الخميس 27 أغسطس 2026م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

وكشفت نتائج شركة الرياض للتعمير، بالنصف الأول من عام 2026 ارتفاع صافي الأرباح إلى 93.19 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70.01 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 33.11%.