إحدى شركات المصافي السعودية توقع عقدا لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 100 مليون ريال

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، عن توقيع شركة راية التجديد للمقاولات، المملوكة لها بنسبة 35%، عقدا مع شركة متعددة الأوطان للتعليم، لتنفيذ أعمال إنشائية بمدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ القيمة التقديرية للتعاقد 100 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال إنشائية وتشطيب لمشاريع تابعة لمتعددة الأوطان في مدينة الرياض.

كما لفت إلى أنه تمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 19 أغسطس 2026، وتمتد مدة العقد 24 شهراً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على النتائج المالية للشركة ابتداءً من الربع الرابع للعام 2026م.

وبينت الشركة أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث إن العضو المنتدب محمد إقبال دعبول هو عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة إثراء القابضة المالك الأساسي لشركة متعددة الأوطان والمالكة أيضاً لنسبة 35% من شركة راية التجديد للمقاولات.

وأكدت شركة المصافي العربية السعودية أنه سيتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.