انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتطوير التعاون البرلماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية، انه "في مستهلِّ الاجتماع، رحَّب الحلبوسي بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيَّما على المستوى البرلماني".واكد الحلبوسي: " أهميةَ تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، مشيراً إلى أن العراق من أكثر الدول التي تأثرت بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، بما يحفظ مصالحه الاقتصادية".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن شكره وتقديره، باسم مجلس الشورى والحكومة والشعب الإيراني، للعراق، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدّمتها المجالات التجارية والاقتصادية.

واشار رئيس مجلس الشورى الإيراني الى "أهميةَ تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق البرلماني المشترك، فضلاً عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة".