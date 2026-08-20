انت الان تتابع خبر قاليباف: ندعم البرنامج الحكومي العراقي بوضع إطار قانوني ينظم السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أن "مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي يزور العراق حالياً"، مبيناً، أن "اللقاء شهد بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وأضاف، أن "اللقاء شهد أيضاً بحث الاتفاقات الأمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد العبودي، أن "العراق ملتزم بالاتفاق الأمني المشترك بين البلدين"، لافتا إلى أن "العلاقة بين البلدين الصديقين علاقة تاريخية ووثيقة وتجمع الشعبين روابط وثيقة".