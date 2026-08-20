انت الان تتابع خبر العباسي والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن القضايا المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الإعلامي للعباسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف الحسم الوطني، ثابت العباسي، استقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق، جوشوا هاريس، في لقاء تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية، وسبل تعزيز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أمن واستقرار العراق".



وأكد اللقاء "أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون ويخدم المصالح الوطنية".

