الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 11:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

عاود سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود من جديد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة شديدة القوة على المدى القصير، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء صعود السعر الأخير بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة إيجابية على عزمه مواصلة الصعود في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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