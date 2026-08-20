شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع بسبب تدهور بيانات سوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الاقتصاد الأسترالي يفقد وظائف على نحو غير متوقع

• ارتفاع معدل البطالة في أستراليا خلال يوليو

•انحسار الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليبتعد عن أعلى مستوياته في 11 أسبوعًا مقابل نظيره الأمريكي ،بسبب تسارع عمليات البيع بعد صدور بيانات أظهرت ضعف شديد وغير متوقع في سوق العمل الأسترالي.



تقلص هذه البيانات الضغوط على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، مما أدى إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى (0.7103) ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7125)، و سجل أعلى مستوى عند (0.7129).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،مستفيدًا من عمليات بيع العملة الأمريكية بعد إعلان وزارة الخزانة التدخل في سوق الدين الأمريكي.



•واستهل الدولار الأسترالي تعاملات هذا الأسبوع بتسجيل أعلى مستوياته في 11 أسبوعًا مقابل نظيره الأمريكي عند 71.30 سنتًا ،وسط تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



سوق العمل الأسترالي

أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الخميس هبوط صافي التوظيف في منطقة الفقد بمقدار 15.8 ألف وظيفة في يوليو ، أسوأ من توقعات السوق إضافة بنحو 11.7 ألف ،وفى يونيو سجلت الوظائف إضافة نحو 80.2 ألف بعد التعديل بالزيادة من إضافة بنحو 76.3 ألف.



الاقتصاد الأسترالي يفقد وظائف على نحو غير متوقع في يوليو



وأظهرت الأرقام الحكومية أيضًا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% ،أعلى من توقعات السوق معدل 4.4% ،وسجل معدل البطالة مستوي 4.4% في يونيو.



ارتفاع البطالة الأسترالية على نحو غير متوقع فى يوليو



توضح البيانات أعلاه أن الظروف المشددة تتراجع بشدة فى سوق العمل في أستراليا ، مما يقلص الضغوط عن صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، ويقلص توقعات رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.



الفائدة الأسترالية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر من 50% إلى 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والأجور فى أستراليا.



توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى المنطقة السلبية مقابل نظيره الأمريكي ،بسبب تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.



وقد يستعيد الدولار الأسترالي بعض مكاسبه إذا استمرت الضغوط البيعية على الدولار الأمريكي، خاصة في ظل تداعيات تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في سوق سندات ، وما قد يترتب عليه من تراجع عوائد السندات الأمريكية.



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتراجع بعد بلوغه لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-08-2026