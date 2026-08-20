الاقتصاد الأسترالي يفقد وظائف على نحو غير متوقع في يوليو

صدر عن الاقتصاد الأسترالي صباح الخميس عدد الوظائف الجديدة فى البلاد ، موضحًا فقد 15.8 ألف وظيفة في يوليو ،أسوأ من توقعات السوق إضافة 11.7 ألف وظيفة، وعدلت القراءة السابقة بالزيادة من إضافة 76.3 ألف وظيفة إلى إضافة 80.2 ألف وظيفة فى يونيو.



هذا البيان يؤشر على تراجع كبيرة بالتوظيف فى أستراليا ،مما يقلص الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي ،ويقلص الرهانات حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: توجد

•التقييم: سلبي للدولار الأسترالي

•قوة التأثير: قوية

•توقعات الفائدة: داعمة لوقف التطبيع النقدي

•ردة فعل السوق الفوري: سلبية