شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع البطالة الأسترالية على نحو غير متوقع فى يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-20 04:34 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20
صدر عن الاقتصاد الأسترالي صباح الخميس معدل البطالة فى البلاد بمستوي 4.5% في يوليو ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى معدل 4.4% ، أعلى من القراءة السابقة معدل 4.4%.
ارتفاع معدل البطالة فى أستراليا ،يؤشر على انحسار الظروف المشددة في سوق العمل الأسترالي ،ويقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.
نظرة اقتصادية
•درجة المفاجأة: توجد
•التقييم: سلبي للدولار الأسترالي
•قوة التأثير: قوي
•توقعات الفائدة: داعمة لواقف التطبيع النقدي
•ردة فعل السوق الفوري : سلبية