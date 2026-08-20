الاقتصاد

ارتفاع البطالة الأسترالية على نحو غير متوقع فى يوليو

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ارتفاع البطالة الأسترالية على نحو غير متوقع فى يوليو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 04:34 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

صدر عن الاقتصاد الأسترالي صباح الخميس معدل البطالة فى البلاد بمستوي 4.5% في يوليو ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى معدل 4.4% ، أعلى من القراءة السابقة معدل 4.4%.


ارتفاع معدل البطالة فى أستراليا ،يؤشر على انحسار الظروف المشددة في سوق العمل الأسترالي ،ويقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.


نظرة اقتصادية
درجة المفاجأة: توجد 

التقييم: سلبي للدولار الأسترالي 

قوة التأثير: قوي 

توقعات الفائدة: داعمة لواقف التطبيع النقدي

ردة فعل السوق الفوري : سلبية

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MO Nasa

MO Nasa

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