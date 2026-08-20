ارتفاع البطالة الأسترالية على نحو غير متوقع فى يوليو

صدر عن الاقتصاد الأسترالي صباح الخميس معدل البطالة فى البلاد بمستوي 4.5% في يوليو ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى معدل 4.4% ، أعلى من القراءة السابقة معدل 4.4%.



ارتفاع معدل البطالة فى أستراليا ،يؤشر على انحسار الظروف المشددة في سوق العمل الأسترالي ،ويقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: توجد

•التقييم: سلبي للدولار الأسترالي

•قوة التأثير: قوي

•توقعات الفائدة: داعمة لواقف التطبيع النقدي

•ردة فعل السوق الفوري : سلبية