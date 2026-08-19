شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب قمة 9 أسابيع قبيل تعليقات كريستين لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف خسائره مقابل سلة من العملات

•تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات

•محضر الاحتياطي الفيدرالي صدر في وقت لاحق اليوم

•الأسواق تنتظر أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوياته في تسعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيدًا من تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ومن أجل إعادة تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل ،يتابع المستثمرون عن كثب في وقت لاحق اليوم ،كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي" كريستين لاجارد" ضمن فعاليات اجتماع مجلس الإعمال الدولي.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى (1.1604 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1575$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1570$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار،في أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في تسعة أسابيع عند 1.1614 دولار.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع مع تحول تركيز المستثمرين نحو تقييم المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد تراجع احتمالات رفعها خلال العام الجاري، في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات دون توقعات السوق، بالتزامن مع صدور مؤشرات مقلقة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.



انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 0.5% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يصدر المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف الدولار الأمريكي.



تأتي تلك التطورات ،قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة أكثر وضوحًا حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر حاليًا دون 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



•بحلول الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش .تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" كلمة في اجتماع مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، في جنيف.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك اليورو فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أسابيع ، خاصة مع تزايد آمال تراجع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.



آي تعليقات من المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي تدعم فرضية تراجع فجوة أسعار الفائدة ،ستؤدي إلى المزيد من الصعود فى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم تداولاته المتذبذبة – توقعات اليوم – 19-08-2026