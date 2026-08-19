شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم الأساسي في المملكة المتحدة أعلى من توقعات السوق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 06:50 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي السنوي مرتفعًا بنسبة 2.9% فى يوليو ،طبقًا لتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9%، أعلى من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.6%.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي مرتفعًا بنسبة 2.6% ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.5%، بنفس القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.6%.
توضح تلك البيانات تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية هذا العام.
نظرة اقتصادية
•درجة المفاجأة: توجد
•التقييم: إيجابي للجنيه الإسترليني
•قوة التأثير: قوى
•ردة فعل السوق الفوري : إيجابية