الاقتصاد

التضخم الأساسي في المملكة المتحدة أعلى من توقعات السوق

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التضخم الأساسي في المملكة المتحدة أعلى من توقعات السوق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 06:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي السنوي مرتفعًا بنسبة 2.9% فى يوليو ،طبقًا لتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9%، أعلى من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.6%.


كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي مرتفعًا بنسبة 2.6% ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.5%، بنفس القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.6%.


توضح تلك البيانات تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية هذا العام.


نظرة اقتصادية
درجة المفاجأة:  توجد 

التقييم:  إيجابي للجنيه الإسترليني

قوة التأثير: قوى 

ردة فعل السوق الفوري : إيجابية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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