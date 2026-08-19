شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 01:16 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 85.00$، مستفيدًا من نجاحه في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.
ويتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد ويؤكد استمرار الدعم الفني المحيط بالسعر.