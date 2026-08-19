الاقتصاد

سعر النفط الخام يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر النفط الخام يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 01:16 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 85.00$، مستفيدًا من نجاحه في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

ويتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد ويؤكد استمرار الدعم الفني المحيط بالسعر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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