شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع والأنظار على محضر الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف خسائره مقابل سلة من العملات

•تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعوض جزء من خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مدعومةً بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



يصدر في وقت لاحق اليوم ،محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و الذي من المتوقع أن يتضمن أدلة حاسمة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (4,362.06$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,334.33$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,324.73$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقدت أسعار الذهب حوالي 1.9% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب تنامي المخاوف حول احتمالات تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع مع تحول تركيز المستثمرين نحو تقييم المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد تراجع احتمالات رفعها خلال العام الجاري، في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات دون توقعات السوق، بالتزامن مع صدور مؤشرات مقلقة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.



عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يصدر المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف الدولار الأمريكي.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 67 %،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 33%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 35%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 65%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ،صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والذي من المتوقع أن يتضمن إشارات قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا تضمن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تعليقات أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،وهو ما سيصدر المزيد من الضغوط السلبية على مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة ،الأمر الذي سيصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى فوق مستويات 4,400 دولار للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 5.42طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,025.24 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,030.60 طن متري "الذي يعد أعلى مستوى منذ 28 مايو الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يتعرض للضغط السلبي - توقعات اليوم – 19-08-2026