سعر سهم تارجت (TGT) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

تقدم سعر سهم تارجت TARGET CORPORATION (TGT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة 154.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 154.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 164.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد