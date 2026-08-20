الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 16:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراقه لمستوى المقاومة 70,000$، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على أداء السعر في إشارة قوية على حجم الزخم الكبير المحيط بالسعر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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