تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-08-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراقه لمستوى المقاومة 70,000$، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على أداء السعر في إشارة قوية على حجم الزخم الكبير المحيط بالسعر.