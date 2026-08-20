شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-20 16:08 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراقه لمستوى المقاومة 70,000$، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على أداء السعر في إشارة قوية على حجم الزخم الكبير المحيط بالسعر.