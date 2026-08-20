الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 16:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، مدفوعا بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وقد جاء هذا الأداء بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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