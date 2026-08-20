تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-08-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، مدفوعا بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وقد جاء هذا الأداء بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.