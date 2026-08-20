الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 16:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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