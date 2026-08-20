شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-20 16:06 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20
تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.