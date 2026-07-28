سعر سهم مرافق (2083) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 28-07-2026

ارتفع سعر سهم شركة الشرقية للتنمية (6060) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد سلسلة خسائر متتالية يهدف السهم من خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم قوية تعزز من فرص تعافيه السهم على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 15.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد