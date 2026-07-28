سليمان الحبيب (4013) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 28-07-2026

انزلق سعر سهم الأسمنت العربية (3010) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي المضاعف والذي أجبره على تعميق تلك الخسائر في عملية أشبه بالسقوط الحر، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول في إشارة قوية على هيمنة القوى البيعية على حركة السهم ما ينذر بالمزيد من التراجعات على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 22.75 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 21.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط