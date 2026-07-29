سعر اليورو مقابل الباوند يستأنف التصحيح الصاعد– توقعات اليوم 29-7-2026

واصل سعر الزوج تشكيله لموجات تصحيحية صاعدة مستغلا إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تجاوزه يوم أمس للحاجز المستقر عند 0.8555 ليسهل ذلك مهمة تحقيقه لبعض المكاسب بملامسته حاليا لمستوى 0.8573.

نتوقع مواصلة تشكيل السعر للمحاولات التصحيحية ليستهدف بذلك لمستوى 0.8585 و0.8595 على التوالي, أما تفعيل الهجوم السلبي من جديد فإن ذلك يتطلب تشكيله لهبوط حاد ليستقر من خلاله دون مستوى 0.8540 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية المتمثلة حاليا بمستوى 0.8510 و0.8480 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8540 و 0.8585

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بشكل تصحيحي