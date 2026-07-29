سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 29-07-2026

انخفض سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 275.80$، وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 275.80$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 259.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط