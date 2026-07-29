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سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر سهم تكساس انسترومينتز (TXN) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 12:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

انخفض سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 275.80$، وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 275.80$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 259.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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