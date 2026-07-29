سعر سهم بينتريست (PINS) يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-07-2026

عزز سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 24.70$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع توارد الإشارات الإيجابية منها ما يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 24.70$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 27.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد