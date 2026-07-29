شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح على انخفاض مع ترقب قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأربعاء على انخفاض، في ظل ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

يأتي ذلك مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بينما واصلت أسهم شركات أشباه الموصلات أداءها الضعيف قبيل إعلان نتائج كبرى شركات التكنولوجيا في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 73.1 نقطة، أو 0.14%، ليصل إلى 52,674.21 نقطة عند الافتتاح.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10.6 نقطة، أو 0.14%، ليسجل 7,418.16 نقطة.

في المقابل، هبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 13.4 نقطة، أو 0.05%، إلى 24,863.48 نقطة مع بداية جلسة التداول.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي

يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق الأربعاء، إذ قد يكون له تأثير كبير على أداء الأصول عالية المخاطر.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة سي إم إي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال يبلغ 70.6% للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مقابل احتمال 29.4% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وتزايدت حالة عدم اليقين منذ تولي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش منصبه وتخليه عن سياسة تقديم توجيهات مستقبلية واضحة بشأن السياسة النقدية، ما أدى إلى انقسام توقعات الأسواق بشأن مسار التضخم والفائدة.

ورغم تباطؤ التضخم خلال يونيو بعد ارتفاعه في أبريل ومايو، بما يدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة نتيجة صعود أسعار النفط، واستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، إلى جانب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة.

تجدد التوترات

شنت الولايات المتحدة والسعودية، الأربعاء، ضربات استهدفت جماعات مدعومة من إيران في العراق، متهمتين إياها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وجاءت هذه الضربات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إحباط هجوم إيراني مفاجئ كان يستهدف قوات أمريكية في المنطقة، فيما أعلنت طهران أنها استهدفت سفنًا في مضيق هرمز وقواعد أمريكية في الأردن.