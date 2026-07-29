أرباح أمريكانا للمطاعم العالمية تصعد إلى 315.15 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2026

سجلت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، ارتفاعا نسبته 40.46%، في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الإيرادات وضبط التكاليف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 315.15 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 224.37 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء مدعوماً بارتفاع الإيرادات، والضبط الفعّال للتكاليف، والاستفادة من الرافعة التشغيلية للتكاليف الثابتة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 392.45 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 281.64 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 39.35%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 11.06%، إلى 2.68 مليار ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 2.41 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وصعدت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 552.08 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 346.81 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 59.19%.