النحاس يتراجع مع ارتفاع المخزونات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في حين ارتفعت أسعار الألومنيوم بدعم من تجدد الضربات العسكرية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات في بورصة لندن، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 0.5% إلى 13620 دولار للطن، في حين ارتفعت عقود الألمنيوم بنسبة 1.1% إلى 3182.5 دولار للطن.

وارتفعت مخزونات النحاس في بورصة لندن إلى 101,900 طن، لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بينما انخفضت مخزونات الألومنيوم إلى 245,300 طن، وهو أدنى مستوى لها في 16 شهرًا.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.4 نقطة.

وتسعر الأسواق احتمالًا يبلغ نحو 65% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي يختتم أعماله اليوم، وسط ترقب المستثمرين لما قد يتضمنه بيان البنك المركزي وتصريحات رئيسه بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.